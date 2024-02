Roma, il mercato non è ancora chiuso: può partire un centrocampista

In Turchia il calciomercato invernale è ancora aperto e lo sarà fino al nove febbraio.

Marko Grujic può trasferirsi in Turchia questa settimana. Il Besiktas, rivela la stampa turca, ha avanzato una richiesta per ottenere il prestito del centrocampista classe '96 fino al termine della stagione e ci sono buone possibilità di riuscita. Il Porto a gennaio non ha preso in considerazione la possibilità di cedere Grujic a titolo temporaneo ma adesso - senza altre soluzioni - ha aperto a questa possibilità. Ventisette anni, il calciatore serbo è legato alla società lusitana da un contratto valido fino al 30 giugno 2026.

Non solo Grujic, però. Perché il Besiktas - che in queste ore ha accolto il difensore inglese Joe Worrall - è in pressing anche per Renato Sanches, calciatore attualmente in prestito alla Roma ma di proprietà del Paris Saint-Germain. Il centrocampista lusitano nel 2024 non è mai sceso in campo a causa dei suoi continui problemi fisici: si lavora per fargli risolvere il contratto con la società capitolina per poi dirottarlo alla società di Istanbul. In Turchia il calciomercato invernale è ancora aperto e lo sarà fino al nove febbraio.