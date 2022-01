Roma, il mistero del no-vax in rosa: Pinto al lavoro per convincere il giocatore

Il Covid torna a colpire in Serie A. Sono 55 i membri dei gruppi squadra, fra calciatori e staff, che sono positivi. La Roma però non solo deve fare i conti con chi ha contratto in virus ma anche con un no vax all'interno della rosa. Dal 9 gennaio, per decreto governativo, gli atleti che non sono in possesso del super greenpass, che si ottiene con il vaccino oppure con la guarigione avvenuta negli ultimi sei mesi, non potrà svolgere attività agonistica. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, Pinto è al lavoro per convincere il calciatore, che sarebbe un titolare nello schieramento giallorosso.