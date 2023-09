Roma, il solito Mourinho: "Siviglia? Se dico quello che penso prendo 10 giornate"

José Mourinho è il nuovo testimonial di Sky Sport per questa stagione europea e proprio per questo la piattaforma ha realizzato una piccola intervista

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

José Mourinho è il nuovo testimonial di Sky Sport per questa stagione europea e proprio per questo la piattaforma ha realizzato una piccola intervista, all'interno del format intitolato ‘This or that', all'allenatore della Roma in cui lo Special One deve scegliere tra due gare europee disputate nel passato. Tra queste non poteva mancare la recente finale di Europa League contro il Siviglia accompagnate da polemiche non ancora sopite.

"Se dico quello che penso prendo 10 giornate di squalifica”, ha così commentato Mou in riferimento alle decisioni prese dall'arbitro Taylor.