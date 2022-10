Roma in ansia dopo cori contro Napoli: si aspetta il giudice sportivo

Un po’ di preoccupazione a Trigoria c’è, non tanto per il contatto spigoloso tra Karsdorp e l’arbitro Irrati

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un po’ di preoccupazione a Trigoria c’è, non tanto per il contatto spigoloso tra Karsdorp e l’arbitro Irrati quanto per la decisione sui cori dell’Olimpico contro Napoli. Dopo l’ammenda della scorsa settimana, 5.000 euro per gli epiteti discriminatori urlati dai tifosi della Roma in trasferta a Genova, è prevedibile una nuova sanzione perché in occasione della partita contro il Napoli dalla Curva Sud e non solo sono partite altre canzoni inneggianti all’eruzione del Vesuvio e allo slogan più noto («Lavali col fuoco»): gli ispettori federali hanno annotato tutto. Lo scrive il Corriere dello Sport.