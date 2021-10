Roma in ansia per Abraham: l'inglese si fa male con l'Ungheria, domenica c'è la Juve

Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha rimediato un infortunio nella gara di qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022 tra Inghilterra e Ungheria. Nel match terminato 1-1, il centranti inglese era entrato in campo al 76' ed è stato costretto ad uscire al 92' per una botta. Da valutare l'entità del danno e i tempi di recupero in vista della gara di domenica tra Roma e Juventus.