Roma in ansia per Dybala, CdS: "Lesione profonda, due settimane non basteranno"

La Roma è in ansia per Paulo Dybala. Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, l'attaccante argentino oggi sarà sottoposto a esami

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma è in ansia per Paulo Dybala. Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, l'attaccante argentino oggi sarà sottoposto a esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio alla sua coscia sinistra. Dopo aver trasformato il rigore contro il Lecce, l'ex Juve ha chiesto il cambio per un dolore acuto al quadricipite.

Le tempistiche per recuperarlo sono ancora in certe, ma - scrive il quotidiano - "non basteranno due settimane per recuperarlo" trattandosi di una lesione muscolare "anche abbastanza profonda".