Roma in ansia per Mkhitaryan: problemi al polpaccio per lui, domani esami strumentali

Brutte notizie per la Roma: al 34’ della gara contro lo Shakhtar, Henrikh Mkhitaryan è infatti costretto ad alzare bandiera bianca per un problema fisico. Al suo posto, Fonseca butta dentro Borja Mayoral, mentre Dzeko resta in panchina. Secondo i colleghi di Sky, l’armeno ha accusato un problema al polpaccio. Domani si sottoporrà a esami per capire se vi sia una lesione.