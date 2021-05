Roma in caduta libera, la Samp vince 2-0: settimo posto a rischio

La Sampdoria batte 2-0 la Roma nel posticipo della 34ª giornata. Doriani in vantaggio al 45' da Adrien Silva, inbeccato da un preciso rasottera di Thorsby. Nella ripresa al 65' arriva il raddoppio doriano con Jakto che con il mancino trafigge Fuzato con potente rasoterra sul primo palo. La Roma prova a reagire, ma prima si vede annullare un gol di Dzeko per fuorigioco e poi lo stesso bosniaco si fa parare un rigore da Audero al 71'. Niente da fare per i giallorossi alla terza sconfitta nelle ultime quattro di campionato, ora il settimo posto è a rischio col Sassuolo distante solo 2 punti.