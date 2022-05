Roma in finale, Mourinho chiede l'anticipo ma bisogna spostare altre 3 gare

TuttoNapoli.net

"Il primo modo di preparare la finale è ottenere il rispetto del calcio italiano e farci giocare l'ultima partita di venerdì". Così, nella serata di ieri, José Mourinho ha chiesto alla Lega Serie A un aiuto per la sua Roma, che il 25 maggio sarà di scena a Tirana per la finale di Conference League. Sulla carta, appena tre giorni dopo l'ultima gara di campionato, con pochissimo tempo per riposare. Da qui, la richiesta - non ufficiale della società, al momento - di spostare la gara contro il Torino al 20.

Tre gare da spostare? L'ostacolo organizzativo è che, classifica alla mano, per aiutare la Roma vi potrebbero essere altre tre gare da spostare, oltre a quella dei capitolini contro il Torino, data l'esigenza di garantire contemporaneità nell'ultima giornata alle squadre che corrano per gli stessi obiettivi. Così, a meno che nelle prossime due settimane i divari non aumentino in maniera sufficiente, a oggi con la Roma dovrebbero cambiare giorno anche Atalanta-Empoli, Fiorentina-Juventus e Lazio-Hellas Verona. Non semplice, appunto.