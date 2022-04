Roma, infortunio per Mancini. Mourinho: “E' preoccupante, abbiamo giocato su un campo di plastica”

Condizioni di Mancini da valutare in vista della partita contro il Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Infortunio in casa Roma. Il difensore giallorosso Gianluca Mancini è stato costretto al cambio nel corso del match contro il Bodo/Glimt. Il difensore si è accasciato toccandosi il ginocchio destro, ha subito fatto il segno di dover lasciare il campo. Al suo posto è entrato Chris Smalling. Condizioni di Mancini da valutare in vista della partita contro il Napoli. A fine partita anche Josè Mourinho ha commentato l’episodio: “La cosa che mi preoccupa di più è l’infortunio di Mancini: è preoccupante, abbiamo giocato su un campo di plastica. Il secondo tempo lo giocheremo con la nostra gente e mi sento favorito per conquistare le semifinali”.