Roma inguardabile, figuraccia storica ad Udine: Mourinho ne becca 4!

Alla Dacia Arena l'Udinese schianta la Roma 4-0!

Alla Dacia Arena l'Udinese schianta la Roma 4-0 dominandola in lungo ed in largo sin dai primi minuti! La squadra di Sottil sfrutta subito una papera clamorosa della retroguardia giallorossa e sblocca il match al 5'. La commette Karsdorp, che di petto vorrebbe agevolare l’intervento di Rui Patricio e invece finisce per fornire l’assist vincente alla zampata del leonino Udogie, che ci crede e in tuffo impatta il pallone e scuote la rete.

La Roma incassa il colpo, ma lascia ancora il controllo del pallone all'Udinese ed i primi 45' si chiudono con i gialli a Dybala e un nervosissimo Mourinho. Nella ripresa al 56' arriva il raddoppio bianconero con Samardžić, che dai 30m calcia a rete col macino e trafigge centralmente Rui Patrício, che sbaglia clamorosamente la presa. Al 74' l'Udinese va sul 3-0 con fendente macino di Pereyra e all'82' i friulani firmano il poker che chiude il match con Lovric, che inseritosi nei pressi del dischetto, calcia a rete sull'assist di Pereyra e buca sotto le gambe Rui Patrício. Una figuraccia storica per la Roma.