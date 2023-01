Roma, inizia la preparazione per Napoli: in gruppo anche Zaniolo

Anche Georginio Wijnaldum prosegue il suo lavoro con la squadra per recuperare dall'infortunio al ginocchio.

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria di La Spezia, al Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria è iniziata ufficialmente oggi la preparazione della Roma in vista del big match contro il Napoli, in programma per domenica 29 gennaio alle 20:45.

La seduta è iniziata con il consueto lavoro atletico (a cui hanno partecipato anche i portieri) composto da scatti, skip, slalom e cambi di direzione. In seguito, i calciatori hanno lavorato con il pallone. Nonostante il caos emerso negli ultimi giorni, si è allenato regolarmente in gruppo Nicolò Zaniolo. Anche Georginio Wijnaldum prosegue il suo lavoro con la squadra per recuperare dall'infortunio al ginocchio.