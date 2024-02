Roma-Inter, formazioni ufficiali: De Rossi opera un cambio. Inzaghi conferma l’11 anti-Juve

Arriva il primo vero big match per Daniele De Rossi dal suo esordio sulla panchina della Roma

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Arriva il primo vero big match per Daniele De Rossi dal suo esordio sulla panchina della Roma, dopo i tre successi consecutivi contro Hellas Verona, Salernitana e Cagliari. All'Olimpico arriva la capolista, l'Inter di Simone Inzaghi che cerca ulteriore continuità e vuole mettere altra pressione sulla Juventus dopo la vittoria nell'ultimo derby d'Italia giocato a San Siro. Arbitro il signor Marco Guida di Torre Annunziata, calcio d'inizio alle 18. Di seguito, le formazioni ufficiali della partita.

Daniele De Rossi opera un solo cambio rispetto all'undici di partenza che ha battuto 4-0 il Cagliari: in difesa, confermata come linea arretrata a quattro, viene preferito Huijsen a Llorente. A centrocampo c'è Pellegrini: El Shaarawy insieme a Dybala alle spalle del grande ex Lukaku.

Simone Inzaghi è squalificato: in panchina va il vice, Massimiliano Farris. La formazione iniziale dei nerazzurri è la stessa che ha superato la Juve al Meazza: Darmian, alla sesta consecutiva da titolare, vince ancora il ballottaggio con Dumfries sulla corsia di destra.

ROMA (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku.

Allenatore: De Rossi.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Allenatore: Farris (S. Inzaghi squalificato).