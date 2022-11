Roma, Karsdorp ormai è un ex: assente anche oggi agli allenamenti

Dopo l'assenza di ieri per la seduta pomeridiana, ufficialmente la Roma aspettava Rick Karsdorp nella giornata di oggi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'assenza di ieri per la seduta pomeridiana, ufficialmente la Roma aspettava Rick Karsdorp nella giornata di oggi. L'esterno olandese, però, non si è presentato Trigoria per gli allenamenti per il secondo giorno consecutivo. Adesso si attende la reazione del club, in attesa di capire nel concreto cosa potrà succedere nel futuro del giocatore.