Roma, Kluivert sulle ali dell'entusiasmo: "Arriveremo in alto, magari anche al primo posto!"

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - "Voglio diventare importante per questa squadra. L'obiettivo di tutti è vincere questa partita; al momento occupiamo il terzo posto, è molto bello, ma le rivali che ci inseguono sono davvero molto vicine… per noi sarà un'altra finale. Dovremo aiutarci come abbiamo fatto finora, ma io ho molta fiducia in questa squadra". Così l'olandese della Roma, Justin Kluivert in vista del match col Parma. "Stiamo attraversando un buon momento. Abbiamo vinto tre partite consecutive in campionato, abbiamo lavorato duro per ottenere questo risultato - aggiunge -. Ad inizio stagione tutti ci aspettavamo di essere nelle parti alte della classifica. In campionato abbiamo perso soltanto una partita, e adesso dobbiamo mantenere questo livello. Siamo un gruppo molto forte, abbiamo giocatori di alto calibro in squadra, possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni. Nella nostra testa sappiamo di poter arrivare in alto. Perché no, anche sul gradino più alto. È una sensazione che avverto netta".