Roma, Kolarov realista: "Non so come si possa concludere il campionato entro il 30 giugno"

Aleksandar Kolarov è realista: per lui il campionato non può finire entro il 30 giugno. Lo ha detto, il terzino della Roma, in un'intervista al portale serbo Sportklub: "Onestamente non so come si possa ricominciare a maggio e finire entro il 30 giugno, non sono molto ottimista anche se ci spero. Il calcio non è una priorità ora, vorremmo scendere in campo il prima possibile ma dobbiamo essere razionali. Vista la situazione in Italia non so come possa andare che si finisca tutto entro giugno".