Roma l'allarme di Fonseca: "Ci servono due giocatori, gli infortuni mi preoccupano"

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, dopo la sconfitta con la Juve e l'eliminazione dalla Coppa Italia si è così espresso a Rai Sport: "Abbiamo fatto bene fino agli ultimi metri, lì la qualità è diversa. Loro hanno sfruttato le occasioni".

Preoccupato per gli infortuni? "Molto preoccupato, vediamo come sta Diawara e speriamo che non sia grave, altrimenti penseremo al derby con i calciatori che avremo a disposizione".

Sulle disattenzioni difensive. "Ora abbiamo la Lazio e sarà una partita diversa. Dobbiamo lavorare sui palloni che perdiamo, abbiamo preso due gol in contropiede. Loro hanno fatto bene sul terzo gol, noi difendiamo in quella maniera".

Sul mercato: “Mi aspetto qualcosa, speriamo che possiamo prendere un paio di giocatori perché ne abbiamo bisogno”.