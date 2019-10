Roma, l'arbitro Collum ha ammesso l'errore: il tweet dei giallorossi

Fa ancora discutere il clamoroso rigore assegnato contro la Roma in Europa League. Via Twitter, la società giallorossa ha spiegato di avere avuto, attraverso i propri dirigenti, un confronto nel post partita con la squadra arbitrale, che ha ammesso l'errrore commesso dall'arbitro Collum: "Il management dell’AS Roma dopo la partita ha parlato con gli ufficiali di gara, i quali hanno ammesso di aver commesso un errore nell’assegnazione del calcio di rigore. Li rispettiamo e li ringraziamo per l‘onestà. Ora testa alla prossima partita".

Il management dell’#ASRoma dopo la partita ha parlato con gli ufficiali di gara, i quali hanno ammesso di aver commesso un errore nell’assegnazione del calcio di rigore. Li rispettiamo e li ringraziamo per l‘onestà. Ora testa alla prossima partita #ForzaRoma pic.twitter.com/QYNeU23Tk8 — AS Roma (@OfficialASRoma) October 24, 2019