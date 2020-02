Roma, l'ex Garcia sfida la Juve: "Col VAR non ci sarebbe stato nessun violino"

Ricordate il violino di Garcia, ex allenatore della Roma e oggi tecnico del Lione, prossimo avversario della Juventus in Champions? Il francese ha spiegato al Corriere dello Sport che senza Var non l'avrebbe mai fatto: "Con il VAR gli arbitraggi sono più giusti. Il violino è rimasto nell'armadio quando ho lasciato l'Italia. Mi venne istintivo, volevo difendere la mia squadra da quello che ritenevo fosse un torto. La mia Roma avrebbe vinto lo scudetto con il VAR? Non lo so, ogni epoca fa storia a sé".