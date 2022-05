Roma, la festa finisce in Procura FIGC: giocatori e club verso il deferimento

Si tratta dello stesso articolo che potrebbe portare la Procura FIGC a richiedere sanzioni per i giocatori del Milan dopo la festa scudetto.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

I cori dei giocatori della Roma durante la festa per la vittoria della Conference League portano all'apertura di un fascicolo d'indagine da parte della Procura Federale. L'ufficio guidato dal dottor Chiné ha infatti aperto un'inchiesta per presunta violazione dell'art 4 del Codice di Giustizia Sportiva, che impone il rispetto dei doveri di lealtà, probità e correttezza.

Come la festa del Milan

Si tratta dello stesso articolo che potrebbe portare la Procura FIGC a richiedere sanzioni per i giocatori del Milan dopo la festa scudetto. Indagata anche la stessa Roma, per responsabilità oggettiva. Giocatori e club verso il deferimento, riferisce La Repubblica.