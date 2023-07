Roma, la follia del ritiro a Trigoria a 40 gradi: ieri Mourinho ha annullato una seduta

Caldo 1, Roma 0. La Roma, informa il Corriere dello Sport, ha annullato la prima delle due sedute

Caldo 1, Roma 0. La Roma, informa il Corriere dello Sport, ha annullato la prima delle due sedute previste nel secondo giorno dedicato alla preparazione, perché in mattinata il termometro sfiorava i 40 gradi e l’umidità di Trigoria rendeva praticamente impossibile il lavoro sul campo. La squadra, a ranghi ridotti, ha quindi svolto una seduta mattutina in palestra, rinfrancata dall’aria condizionata, per poi “uscire” sull’erba nel tardo pomeriggio, riparandosi all’ombra nei momenti di break e idratandosi costantemente.