Roma. la strategia di Mourinho: "Non parlo di arbitraggi, non parlo di Serie A"

Nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Bodo/Glimt in Europa League, il tecnico della Roma, Jose Mourinho, non ha risposto a una domanda che gli è stata fatta sull'aver riscontrato o meno differenze di decisioni arbitrali e conseguenti sanzioni disciplinari tra una piazza e l'altra in Italia. L'allenatore ha chiuso subito l'argomento: "Non parlo di arbitraggi, non parlo di Serie A".