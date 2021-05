Roma-Lazio, le formazioni ufficiali: El Shaarawy nel tridente. Muriqi dal 1'

Sono ufficiali le formazioni del Derby della Capitale Roma-Lazio, match valido per la penultima di campionato in programma stasera alle 20.45. Fonseca cambia modulo ed opta per il 4-3-3 con El Shaarawy a sinistra del tridente. Simone Inzaghi in attacco affianca Muriqi a Immobile.

Roma (4-3-3): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Bruno Peres; Cristante, Darboe, Pellegrini; Mkhitaryan, Dzeko, El Shaarawy. All.: Fonseca.

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Muriqi, Immobile. All.: S. Inzaghi.