Roma-Lazio, Procura FIGC apre indagine su Mancini: c'è un precedente con Acerbi

Un post-partita movimentato, quello del derby di Roma, per il difensore giallorosso Gianluca Mancini, autore del gol vittoria. Il centrale di De Rossi al termine della gara è stato il protagonista negativo per l'esultanza, che lo ha visto sventolare una bandiera ritraente i colori della squadra biancoceleste con sopra raffigurato un topo.

Mancini ai canali tematici del club giallorosso ha chiesto scusa, ma nonostante ciò la Procura della FIGC ha aperto un fascicolo, come annunciato dallo stesso presidente Gravina. L'indagine sarà condotta per valutare un'eventuale violazione dell'articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva, che riguarda il dovere dei tesserati di tenere una codotta ispirata "ai principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto riferiibile all'attività sportiva". Secondo Sky Sport, Mancini rischia una sanzione che va da un'ammenda (lo scenario attualmente più probabile) a una squalifica. L'ultimo caso analogo riguardò Acerbi, sanzionato dopo il dito medio alzato ai tifosi avversari in un Roma-Inter lo scorso 10 febbraio.