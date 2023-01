Roma, le ultime di formazione: torna Pellegrini, Spinazzola insidia El Shaarawy

Mourinho dovrà fare a meno di Celik squalificato, con Zalewski che verrà dirottato a destra e Spinazzola ed El Shaarawy che si contenderanno il posto

Mourinho dovrà fare a meno di Celik squalificato, con Zalewski che verrà dirottato a destra e Spinazzola ed El Shaarawy che si contenderanno il posto di esterno a sinistra (con il terzino leggermente favorito sul Faraone). Note positive arrivano invece da Lorenzo Pellegrini, che continua ad essere gestito per il problema muscolare nato dal colpo preso in Coppa Italia con il Genoa e peggiorato nella partita giocata denti stretti con la Fiorentina. Ecco perché è rimasto a riposo con lo Spezia, fattispecie che non dovrebbe ripetersi a Napoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.