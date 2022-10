Roma-Lecce, le formazioni ufficiali: Viña dal 1' con Zalewski a destra. Debutta Umtiti

Mourinho fa riposare Spinazzola, schierando Viña dal 1' per la prima volta in questa Serie A e spostando Zalewski a destra.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo una settimana che ha portato con sé una bella vittoria di campionato in casa dell’Inter e una cocente sconfitta europea con il Betis, la Roma cerca di assestarsi in Serie A ospitando il Lecce. Mourinho fa riposare Spinazzola, schierando Viña dal 1' per la prima volta in questa Serie A e spostando Zalewski a destra, come già ventilato dopo gli infortuni di Karsdorp e Celik. In attacco c'è Belotti e non Abraham. Nel Lecce, che Baroni schiera con il 4-3-3, grande curiosità per il debutto di Umtiti, arrivato in estate dal Barcellona. Di seguito le formazioni ufficiali.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Pellegrini, Vina; Dybala, Zaniolo; Belotti.

Allenatore: Mourinho.

LECCE (4-3-3): Falcone: Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Askildsen, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Banda.

Allenatore: Baroni.