Roma, lungo stop per Wijnaldum: il club potrebbe valutare i profili di Bakayoko e Lukic

© foto di www.imagephotoagency.it

Frattura della tibia. Questo il terribile verdetto per Georginio Wijnaldum che tornerà a disposizione solo nel 2023. L'olandese della Roma, uno dei colpi di mercato dell'estate giallorossa, rischia sei mesi di stop, per questo Mourinho e Tiago Pinto devono studiare un piano di emergenza. Non solo Belotti quindi, prendere un altro centrocampista è un'opportunità da valutare. Complesso pensare a Frattesi, la Roma potrebbe valutare un profilo come Lukic o Bakayoko. Lo riporta Il Tempo.