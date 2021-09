Roma, maledizione terzini: dopo Spinazzola si ferma anche Vina in nazionale

"Roma, maledizione terzini. Si Si scalda Calafiori" scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Problemi per Mourinho in vista del Sassuolo. Dopo Spinazzola, il tecnico giallorosso rischia di perdere anche anche Viña, ko con l'Uruguay. Problemi a un flessore per l'esterno romanista, si teme una lesione. Nelle prossime ore gli esami che diranno di più sulle sue condizioni ma la presenza contro il Sassuolo è a rischio: si scalda Calafiori. Il terzino classe 2002, papabile titolare della fascia sinistra in Roma-Sassuolo, a 143 giorni dall'ultima chance che gli concesse Fonseca (22 aprile, Roma-Atalanta 1-1). In alternativa Ibanez spostato sulla fascia.