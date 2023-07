Roma, Marotta aveva provato ad informarsi per Dybala: la situazione

Paulo Dybala, come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, è ad un passo dal rinnovo di contratto con la Roma fino al 2026

© foto di www.imagephotoagency.it

Paulo Dybala, come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, è ad un passo dal rinnovo di contratto con la Roma fino al 2026. Il Corriere della Sera intanto racconta un retroscena delle scorse ore riguardante ancora una volta l'Inter, società che lo scorso anno aveva a lungo trattato la Joya prima di mollare la presa in favore di Romelu Lukaku.

Marotta si è informato

Per il quotidiano l'ad nerazzurro Beppe Marotta nelle scorse ore ha contattato il suo entourage per informarsi sulla situazione e sugli eventuali costi dell'operazione. Dalle parole, però, non si è passati ai fatti. E ora come detto il fantasista argentino è vicinissimo al prolungamento di contratto con la società giallorossa.