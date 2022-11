Roma, Matic: "A parte il Napoli, in Serie A siamo tutti molto vicini. Per il titolo c'è da combattere"

Nemanja Matic ha parlato in conferenza stampa direttamente dal Giappone, dove la Roma è impegnata in tournée.

Ti piacerebbe fare l'allenatore nel tuo futuro. Tu hai avuto Mourinho in passato e ora alla Roma, ha aggiornato il suo modo di allenare? "Sto studiando da allenatore, è vero, sei informato bene. Al momento sono all'ultimo step prima di corso da allenatore pro. Questo è il mio piano per il futuro, ma al momento ho ancora qualche altro anno da calciatore. Il piano è quello di diventare un allenatore e spero che Dio mi aiuti. Ho avuto Mourinho un paio di stagioni come allenatore. Sì, come ogni altro cerca sempre di migliorarsi e lo devi fare perché la nuova generazione del calcio è differente rispetto a quella di 10-15 anni fa. Lo ha realizzato certamente e sta cercando di adattarsi, ma lo conosco molto bene, nella sua vera natura e ha molto qualità e un carattere speciale e qualche volta siamo noi che ci dobbiamo adattare a lui".

Nemanja Matic ha parlato in conferenza stampa direttamente dal Giappone, dove la Roma è impegnata in tournée fino alla prossima settimana. Queste alcune delle dichiarazioni riportate da vocegiallorossa.it:

Ti aspettavi la vittoria del Giappone sulla Germania? "No, non me l'aspettavo, ma se ricordate i Mondiali del 2010 in Sudafrica, anche la mia Serbia batté la Germania".

Hai il desiderio di venire a giocare nella J-League? "Mi piace sempre tenere la porta aperta. Sono qui per la prima volta e perché no, magari in futuro potrei venire a giocare. Adesso però sono felice alla Roma e sono concentrato sul mio club".

Come descriveresti la Serie A odierna? "Difficile fare un paragone col passato della Serie A, perché è la prima volta che ci gioco e la maggior parte della mia carriera l'ho spesa in Premier League. La trovo molto competitiva, con le squadre che hanno tutte un buon livello e prima di ogni gara non sai cosa possa succedere e quale sarà il risultato. A parte il Napoli che ha cominciato bene, le altre squadre sono tutte molto vicine e ci sarà da combattere fino alla fine per tutto, per il titolo, per le prime quattro posizioni, per le squadre che andranno in Europa League. Sarà una stagione molto interessante".