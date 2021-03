Roma, mazzata Veretout: salta il Napoli e torna ad aprile

Effettuati esami strumentali oggi per Veretout: confermata la lesione al flessore. Brutta notizia per il centrocampista della Roma, che secondo quanto rivelato da Sky Sport dovrà stare fermo circa mese . Il mediano dunque sarà assente nella sfida al Napoli, saltando cinque gare: Genoa, la doppia sfida Shaktar in Europa League, Parma e Napoli. Rientro previsto per Veretout il 3 aprile contro il Sassuolo.