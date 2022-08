Roma-Monza, formazioni ufficiali: Abraham sfida Petagna, panchina per Belotti

Sono da poco state rese note le formazioni ufficiali di Roma-Monza, in campo tra circa un'ora per la quarta giornata di Serie A

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono da poco state rese note le formazioni ufficiali di Roma-Monza, in campo per la quarta giornata di Serie A. Mourinho cambia qualche elemento rispetto alla sfida contro la Juventus, lanciando dal primo minuto il turco Celik e Nicola Zalewski sulle fasce, confermando in attacco Pellegrini e Dybala a supporto di Abraham. C'è Kumbulla in difesa, al centro al fianco di Mancini e Ibanez. Prima panchina per il Gallo Belotti.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham.



MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marrone, Marlon, Caldirola; Birindelli, Pessina, Sensi, Machin, Carlos Augusto; Caprari, Petagna.