Roma-Monza, le formazioni ufficiali: Mourinho lancia il tandem Lukaku-Belotti

Vincere per poter continuare la risalita e dare continuità alle ultime due vittorie. La Roma di José Mourinho torna in campo dopo la sosta

Vincere per poter continuare la risalita e dare continuità alle ultime due vittorie. La Roma di José Mourinho torna in campo dopo la sosta, all'Olimpico arriva il Monza di Raffaele Palladino, reduce dal successo contro la Salernitana: lo Special One schiera il 3-5-2 con Lukaku e Belotti in attacco, in mezzo al campo spazio a Bove, Paredes e Aouar. Il peso dell'attacco sarà tutto su Big Rom, già a quota 5 reti in 6 gare giocate.

Il Monza risponde invece col solito 3-4-2-1, marchio di fabbrica di Raffaele Palladino. Assente il Papu Gomez, squalificato dopo la positività al doping notificata nei giorni scorsi a seguito di un controllo effettuato ai tempi del Siviglia, in attacco c'è Colombo supportato da Machin e Colpani.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola; Lukaku, Belotti.

A disposizione: Boer, Svilar, Llorente, Azmoun, Celik, Kristensen, Zalewski, Pagano, Pisilli, El Shaarawy.

Allenatore: José Mourinho

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D'Ambrosio, Marì, Caldirola; Pereira, Pessina, Gagliardini, Kyriakpoulos; Machin, Colpani; Colombo

A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Akpa Akpro, Carboni F., Bettella, Birindelli, Carboni V., Maric, Bondo, Carboni A., Mota, Vignato, Ciurria.

Allenatore: Raffaele Palladino