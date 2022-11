Roma, Mourinho amareggiato nel post-derby: niente cuffie, non interagisce con lo studio Dazn

Non è un Jose Mourinho felicissimo quello che si presenta a Dazn per l'intervista del post-partita dopo il derby perso dalla sua Roma con la Lazio.

Non è un Jose Mourinho felicissimo quello che si presenta a Dazn per l'intervista del post-partita dopo il derby perso dalla sua Roma con la Lazio. C'è qualcosa di più, anzi: il tecnico portoghese, come spiegato dall'emittente, non ha voluto dotarsi delle cuffie necessarie per l'interazione con lo studio, limitandosi quindi a ricevere le domande dall'inviato sul posto.