Roma, Mourinho attaccato dalla stampa inglese: "Comportamento orribile"

(ANSA) - LONDRA, 01 GIU - La sfuriata pubblica di José Mourinho contro la terna arbitrale che ha diretto la finale di Europa League ha avuto grande spazio sulla stampa britannica, che non solo ha ricordato le precedenti intemperanze del tecnico lusitano ma soprattutto ne ha condannato la condotta come "orribile". Il duro giudizio è dell'ex centrocampista di Liverpool e Real Madrid Steve McManaman che ha commentato la sfida contro il Siviglia per conto della Bbc: "Il comportamento e gli atteggiamenti di entrambe le panchine sono stati terribili per tutta la partita, mi è dispiaciuto soprattutto per il quarto uomo". Ovvero l'inglese Michael Oliver, destinatario al pari del direttore di gara Anthony Taylor degli strali di Mourinho. Nel commento post-partita, la Bbc ha definito quella di Istanbul una delle finali "più indisciplinate di sempre", sottolineando le "continue proteste (delle panchine), fatte con allarmante regolarità".

Sul banco degli imputati, dunque, non solo lo staff tecnico della Roma ma anche quello spagnolo. Anche se poi, per via degli insulti nel parcheggio dello stadio, è stato Mourinho ad attirare le maggiori attenzioni. Inducendo il "Sun" a ricordare un analogo precedente, con Mou ancora protagonista di un'invettiva contro un arbitro, nel parcheggio del Camp Nou, al termine della Supercoppa spagnola del 2012. (ANSA).