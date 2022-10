Roma, Mourinho con il fiato sospeso: Dybala è più sereno ma in forte dubbio per il Napoli

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Per conoscere le condizioni di Paulo Dybala bisognerà aspettare ancora qualche ora. Il problema al quadricipite della coscia sinistra accusato nella gara di ieri col Lecce sarà controllato ancora meglio domani con la risonanza magnetica che stabilirà l'entità della lesione e di conseguenza i tempi di recupero. Oggi il calciatore è stato a Trigoria dove è stato visitato dai medici del club, ma visto il versamento presente non è stato possibile vedere nulla tramite l'ecografia. Chi è vicino a Paulo, però, racconta quantomeno di un calciatore più sereno rispetto al giocatore turbato, quasi in lacrime, che ieri sera aveva lasciato il campo. Mourinho e l'Argentina restano dunque con il fiato sospeso, perché al Mondiale mancano 40 giorni, ma agli scontri con Napoli e Lazio prima della pausa molto meno. (ANSA).