Roma, Mourinho: "Conta più la Conference League che finire davanti alla Lazio"

"Se mi chiedi c'è differenza tra quinto e sesto posto ti dico di no. Sarà la finale a fare la differenza, perché il trofeo significa di più".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Parlando in conferenza stampa a margine del media day giallorosso, il tecnico della Roma Josè Mourinho si è detto d'accordo con l'analisi di Sarri, il quale ha dichiarato che la piazza di Roma merita altri duelli rispetto al quinto posto attualmente in ballo: "Sono d'accordo, non si deve pensare a finire avanti o indietro a loro. L'ho detto quando abbiamo perso un Derby e quando lo abbiamo vinto. Noi allenatori dobbiamo imparare anche a stare dalla parte della cultura popolare. Quindi se sei alla Roma, diventi romanista. Se mi chiedi c'è differenza tra quinto e sesto posto ti dico di no. Sarà la finale a fare la differenza, perché il trofeo significa di più".