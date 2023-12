Roma, Mourinho dice sì a Bonucci: la Juve lo presta gratis e paga parte ingaggio

C'è l'ok di José Mourinho circa l'arrivo di Leonardo Bonucci. La Roma non può fare niente di meglio a gennaio

Bonucci arriverebbe in prestito gratuito, è disposto ad abbassarsi l'ingaggio pur di vestire il giallorosso e, peraltro, parte dell'ingaggio è pagato dalla Juventus stessa. Dunque non è fatta, ma il fattore economico e tecnico fa pendere la bilancia sul fatto che Bonucci possa diventare presto un nuovo giocatore della Roma. Lo riporta Tuttomercatoweb.