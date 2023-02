Roma, Mourinho distrugge l'ex obiettivo Solbakken: "Non sa la differenza tra 3-5-2 e 3-4-1-2..."

José Mourinho, allenatore della Roma, dopo la vittoria contro l'Empoli è intervenuto in conferenza stampa parlando dell'ex obiettivo azzurro Solbakken

José Mourinho , allenatore della Roma, dopo la vittoria contro l'Empoli è intervenuto in conferenza stampa parlando dell'ex obiettivo azzurro Solbakken: "Solbakken non lo abbiamo comprato, non è arrivato nemmeno durante il periodo di preparazione. È arrivato il 1° gennaio, non è ancora dentro le dinamiche della squadre. Al 34’ ho pensato di cambiare Dybala, non ho pensato di giocare con la stessa dinamica e struttura.

La partita si gioca, i minuti passano, poi mancano 20-25 minuti e la mia squadra ha poca benzina, in quel momento lì non voglio rischiare con un giocatore che non conosce la differenza tra 3-5-2 e 3-4-1-2. Lui deve imparare a giocare con noi, il ragazzo ha qualità ma se siamo in vantaggio 2-0 in casa, zitti e andiamo a casa con 40 punti che per me è una cosa straordinaria. Qualcuno dirà di no, qualcuno dirà che dovevamo stare con il Napoli a pari punti, per me è un bottino straordinario”.