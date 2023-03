Roma, Mourinho e la querelle con l'arbitro Serra: "Non parlo fino a fine processo"

José Mourinho, allenatore della Roma, in conferenza stampa ha dribblato una domanda sulla querelle con l'arbitro Marco Serra e la sua squalifica

José Mourinho, allenatore della Roma, in conferenza stampa ha dribblato una domanda sulla querelle con l'arbitro Marco Serra e la sua squalifica: “Non mi aspetto niente e non parlo fino a che il processo non finisce. Quando finirà non avrò problema a rispondere a un paio di domande. Ora va rispettato il processo e aspettare tranquillo”.