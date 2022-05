Roma, Mourinho furioso contro il VAR: "Dov'è il signor Banti? Vogliamo delle spiegazioni..."

Un José Mourinho al vetriolo, quello che ai microfoni di DAZN ha commentato il ko contro la Fiorentina e l'operato dell'arbitro Guida e del VAR Banti

Un José Mourinho al vetriolo, quello che ai microfoni di DAZN ha commentato il ko contro la Fiorentina e l'operato dell'arbitro Guida e del VAR Banti (oggi al VAR, ndr): "La spiegazione l'aspettiamo noi, da tante partite. Non ci sono spiegazioni. Oggi c'è una doppia spiegazione: una è che noi dopo la partita di giovedì siamo mancati in fatto di energie fisiche e mentali, lo sapevamo già che sarebbe stato così. Però la spiegazione la vorrei sentire dal signor Banti di Livorno, ma non la sentiamo mai. E' un tocco, non è un fallo. L'arbitro era vicino, non ha dato rigore, non era da VAR. Il signor Banti poi interviene... Se parliamo dei 3 punti di oggi finiamo così. Al di là di questo rigore e di Banti, la Fiorentina è stata più forte e ha meritato di vincere. Ma non parliamo solo di oggi. Parliamo di oggi, di Venezia, di Bologna, di tanti e tanti episodi su cui non ci sono spiegazioni. Dov'è adesso il signor Banti? Perché ha chiamato un arbitro come Guida, che era a 10 metri, e che ha visto che non era rigore? Io voglio queste spiegazioni ma non ce le abbiamo. E' troppo, è veramente troppo ciò che succede a questa squadra".