Roma, Mourinho ha chiesto un rinforzo per sostituire Wijnaldum: sondato anche Allan

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sulla situazione centrocampo della Roma

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sulla situazione centrocampo della Roma, con José Mourinho che ha espressamente chiesto un nuovo rinforzo per sostituire l'infortunato Wijnaldum. Il profilo è chiaro, dovrà essere un box to box in grado di arrivare in prestito e senza obbligo di riscatto: ai nomi di Tameze, Grillitsch e Winks si sono aggiunti anche quelli di Allan, ex Napoli oggi all'Everton, e di Boubakary Soumaré, centrocampista di proprietà del Leicester.