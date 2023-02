Roma, Mourinho: "Il Napoli ha un piede e mezzo ai quarti di Champions, a Inter e Milan..."

Al termine di Roma-Red Bull Salisburgo 2-0, José Mourinho ha commentato ai microfoni di 'Sky' la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League

Al termine di Roma-Red Bull Salisburgo 2-0, José Mourinho ha commentato ai microfoni di 'Sky' la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League: "E' una Roma bella che ha ottenuto un risultato importante. E' stata una partita completa a tutti i livelli, una volta in più squadra, gruppo, empatia e solidarietà si sono viste... Mi è piaciuto tutto. Però non posso non dire che il mio staff ha fatto un lavoro fantastico, noi allenatori siamo il prodotto finale del lavoro di tanta gente, i miei analisti hanno fatto un lavoro molto esaustivo per aiutarmi. E devo anche parlare di El Shaarawy: è stato il mio sacrificato, ma non avevo un piano B. Non c'era Abraham, a disposizione solo per pochi minuti, e non c'era Solbakken. El Shaarawy era il mio piano B e mi è dispiaciuto perché lui stava giocando benissimo, ma anche questa è la dimostrazione di come funziona tra di noi, gliel'ho spiegato e lui ha accettato. Abbiamo vinto contro una squadra di Champions League che è pienissima di qualità".