Roma, Mourinho non ha ricambi: è terzultimo per giocatori utilizzati in A

José Mourinho è uno degli allenatori in Serie A ad aver utilizzato meno giocatori. Lo stesso Secial One aveva dichiarato nella conferenza stampa del post Juve di non avere dei ricambi all'altezza per ambire al quarto posto. Infatti nelle prime otto gare di campionato il tecnico della Roma ha utilizzando quasi sempre gli stessi calciatori. In tutto la Roma ha mandato in campo soltanto ventidue giocatori, due in più rispetto a Sampdoria e Udinese (che hanno fatto giocare soltanto venti calciatori) e quindi terzultima in campionato in questa speciale classifica per giocatori impiegati. Per i giallorossi turnover quasi azzerato in difesa per via dell'infortunio di Smalling, mentre a centrocampo stakanovisti sono stati Veretout e Cristante.