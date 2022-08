Roma, Mourinho pronto ad accogliere lo svincolato Belotti: le cifre

Il Gallo Belotti intravede la Roma grazie all'assist di Felix Afena-Gyan

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Roma: Felix, scosso dai fischi, accetta Cremona e sblocca Belotti" scrive il Corriere dello Sport. Il Gallo Belotti intravede la Roma grazie all'assist di Felix Afena-Gyan. Il giovane esterno non era particolarmente convinto della proposta della Cremonese, non tanto per il livello del club quanto per la prospettiva di lasciare la Roma.

"Ma i fischi (ingenerosi, anzi ingiusti) ricevuti da una parte della Curva Sud all’annuncio delle formazioni di lunedì lo hanno scosso" e dunque ha accettato la corte dei grigiorossi. Manca ancora l'intesa sulla valutazione tra i club. Belotti da parte sua ha già accettato, come svincolato, la proposta dei Friedkin: 3 anni a 3 milioni netti a stagione.