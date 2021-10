Roma, Mourinho sfida il Napoli: "Grande squadra, non vedo l'ora di salutare Spallettone"

“Il Napoli è una grande squadra e sarà una partita contro un grande allenatore”. La Roma di Josè Mourinho si tuffa nel campionato, nella sfida contro i partenopei di Spalletti, per dimenticare il Bodo/Glimt: “Sarà difficile per noi - dice il portoghese in conferenza stampa - ma nemmeno facile per loro. Abbiamo grandi giocatori e grande allenatore. Avrò un piacere tremendo nel salutare prima e dopo Spallettone. La partita di giovedì non si dimentica, preferisco perdere questa con il Bodo perché penso di vincere punti sufficienti per continuare in Conference League. Siamo candidati ad arrivare fino in fondo. Preferisco perdere una partita 6-1 che sei partite 1-0, ma non la dimentichiamo".