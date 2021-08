Roma, Mourinho si accontenta: "Mancanze in rosa, ma c'è gennaio o l'estate prossima"

Josè Mourinho, ospite di Sky Sport, analizza così le difficoltà della prossima sfida di Conference League, suo primo impegno da tecnico della Roma: "La priorità è solo la prossima partita, non conta la competizione. Non è possibile vincere ogni partita ma è possibile avere questo approccio. Domani non sembra un playoff di Conference League, non ci sono due squadre di Conference ma di Champions".

Sarà anche il suo esordio da tecnico della Roma:

"È la prima con la Roma, ma la 996esima ufficiale. Sono tranquillo e allo stesso tempo è la prima con la Roma, ma non penso a me stesso ma alla squadra, all'inizio che la squadra merita. Il mercato è stato inatteso, il nostro focus è una direzione diversa e non abbiamo mai pensato ad un terzino sinistro o ad un attaccante avendo Spinazzola e Dzeko, ma abbiamo dovuto cambiare i nostri piani".

Domani ci saranno 20mila tifosi, tutti turchi, loro sono anche più avanti nella preparazione.

"Tutto vero, ma non voglio scuse, specie prima delle partita. Abbiamo qualche assenza pesante, siamo qui con cinque ragazzini ma con l'atteggiamento buono, positivo".

Tornando al mercato, ci sono ancora mancanza nella rosa?

"Certo che sì, la società ha fatto un grande sforzo dal punto di vista economico ma ovviamente ci aspettavamo di spendere per altri ruoli e invece abbiamo dovuto investire sul terzino sinistro. La proprietà ha fatto sforzi importanti però e ne sono contento. E c'è il discorso del tempo: se non l'abbiamo fatto ora, lo faremo a gennaio, o l'anno prossimo".