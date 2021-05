Roma, Mourinho tenta Buffon: cerca un portiere affidabile

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, non è affatto scontato che Gigi Buffon vada all'estero dopo la fine del suo secondo capitolo in bianconero. La Roma di Mourinho è alla ricerca di un portiere affidabile e sarebbe infatti pronta a sondare il terreno per l'ex Paris Saint-Germain viste le scarse garanzie avute da Lopez, Mirante e Fuzato. Le alternative per Gigi (che in questo momento resta ovviamente concentrato sulla finale di Coppa Italia) non mancano: il classe '78 avrebbe avuto contatti, tramite intermediari, anche con Galatasaray, Sporting e Barcellona.