Roma, Mourinho: "Tutte bugie sulla mia Roma, tranne una. Il Gruppo è molto unito"

Jose Mourinho, tecnico della Roma, nel corso dell'intervista a Dazn dopo il pari di Sassuolo ha commenta le voci intorno alla sua squadra: "Solo una notizia posso non negare (si riferisce alle parole sulla Serie C, ndr), tutte le altre sono una bugia, è giornalismo di quinta classe e senza etica. Senza l'essenza di voler dire la verità. Se c'è una qualità in cui questo gruppo è imbattibile è nell'amicizia, nell'empatia. Il gruppo è molto unito e nessuno fa danno a questa squadra".