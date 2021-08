Roma, Mourinho vuole un obiettivo del Napoli: Diawara rifiuta la cessione e blocca tutto

Amadou Diawara sta rifiutando tutte le proposte che la Roma gli ha fatto arrivare dalle squadre interessate a cominciare da quella del Wolverhampton, pronto a investire anche 12 milioni di euro per la sua firma. Mourinho spinge per avere un regista e dunque anche per la cessione del guineano che se non parte, non farà spazio a nuovi innesti. Il preferito del portoghese è Zakaria, pronto a dire sì nel caso in cui i giallorossi dovessero muoversi concretamente col 'Gladbach. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.